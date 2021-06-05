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Ответы на часто задаваемые вопросы

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База рецептов 1cookit содержит фото и видео для каждого блюда, информацию про способ приготовления с пошаговой инструкцией. Рецепты в основном сопровождаются фотографиями для каждого этапа готовки. С помощью меню навигации можно выполнить поиск нужного рецепта: рецепты в домашних условиях, рецепты от профессионалов, дорогие и экономные, простые рецепты и усложненные, экзотические рецепты или рецепты русской кухни.

Коллекция содержит способы приготовления блюд на завтрак, ежедневные и праздничные обеды и ужины, а также рецепты салатов и рецепты супов. Каждый рецепт иллюстрирован фотографией и видео записью, с добавлением маленьких домашних хитростей и секретов. Подсказки и идеи, какое блюдо приготовить к какому случаю и как сделать, чтобы получилось вкусно и не занимало много времени.

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