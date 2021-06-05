Кулинарные рецепты
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Быстрая пицца в мультиваркеПросмотры:115
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Рецепт торта для мультиваркиПросмотры:148
Тортик получается в меру сладким, с лёгкой кислинкой от крема из взбитых сливок со сметаной. Добро пожаловать в мир вкусных рецептов в мультиварке!Категория:
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В целом, блюда из мяса кабана сходны по приготовлению с блюдами из свинины, только в них обычно добавляют свиной или гусиный жир и сало, чтобы компенсировать постность мяса.Категория:
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Мандарин. Полезные свойства мандарина. Как выбрать мандарин. Сорта мандариновПросмотры:46
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Каким должен быть полезный завтрак. 25 советов и секретов хорошего завтракаПросмотры:59
Привычка заменять полноценный завтрак чашкой чая или кофе вырабатывается очень быстро. Поэтому важно ни при каких обстоятельствах не пропускать утренний прием пищи.
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Ингредиенты для рецептов
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Говяжий фарш
- Калорийность: 293 кКал
- Белки: 15.76 г/100 г
- Жиры: 25 г/100 г
- Белки: 0 г/100 г
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Фундук
- Калорийность: 651 кКал
- Белки: 15 г/100 г
- Жиры: 61.5 г/100 г
- Белки: 9.4 г/100 г
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Смесь перцев
- Калорийность: 255 кКал
- Белки: 10.95 г/100 г
- Жиры: 3.26 г/100 г
- Белки: 38.31 г/100 г
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Консервированные оливки
- Калорийность: 145 кКал
- Белки: 1.03 г/100 г
- Жиры: 15.32 г/100 г
- Белки: 0.54 г/100 г
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Цедра апельсиновая
- Калорийность: 97 кКал
- Белки: 1.5 г/100 г
- Жиры: 0.2 г/100 г
- Белки: 14.4 г/100 г
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Пшеничная крупа
- Калорийность: 335.5 кКал
- Белки: 16 г/100 г
- Жиры: 1 г/100 г
- Белки: 70 г/100 г
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Ответы на часто задаваемые вопросы
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🎓 Кто отвечает за качество рецептов?
Часть рецептов приготовления блюд размещена пользователями для таких же начинающих кулинаров-любителей. В принципе, эти рецепты подходят и для профессиональных поваров, которые хотят найти новое и вдохновиться. Каждый автор сам отвечает за качество опубликованного рецепта. Так как все этапы готовки сопровождаются фотоиллюстрациями, то это и будет подтверждением того, что рецепт проверен. Если рецепт низкого качества, то он с высокой вероятностью не будет опубликован на сайте.
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🗂 Могу ли я добавить свой рецепт?
Да, на сайте есть возможность добавлять свои кулинарные рецепты. Перейдите на страницу "Добавить рецепт" и там заполните форму. Требуется заполнить все ингредиенты и указать пошаговое руководство. Здесь каждый кулинар-любитель может раскрыть свои кулинарные способности. Но обратите внимание что мы тщательно отбираем рецепты и уделяем много усилий тому, чтобы наши пользователи получали только проверенные рецепты.
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Коллекция содержит способы приготовления блюд на завтрак, ежедневные и праздничные обеды и ужины, а также рецепты салатов и рецепты супов. Каждый рецепт иллюстрирован фотографией и видео записью, с добавлением маленьких домашних хитростей и секретов. Подсказки и идеи, какое блюдо приготовить к какому случаю и как сделать, чтобы получилось вкусно и не занимало много времени.
Если вы не нашли нужный вам рецепт — перейдите на страницу "Отправить запрос на рецепт" и мы постараемся добавить рецепт в соответствии с вашими пожеланиями.
Читайте, готовьте и приятного вам аппетита!